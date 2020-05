La vie de palace de Zack et Cody : Cole Sprouse pour ou contre une suite ? Sa réponse

En 2005, Disney Channel diffusait le tout premier épisode de La vie de palace de Zack et Cody. La série a eu une suite, La Vie de croisière de Zack et Cody, diffusée entre 2008 et 2011. Depuis, les acteurs se sont consacrés à d'autres projet et ont beaucoup changé. Puisque la mode des suites est toujours d'actualité, la série de Disney Channel sera-t-elle la prochaine sur la liste ?

"Je ne pense pas qu'il faille faire ça"

Pas vraiment si on en croit Cole Sprouse. L'interprète de Jughead dans Riverdale, qui a changé de look pendant le confinement, était cette semaine l'invité de Jimmy Fallon pour son Tonight Show, à distance. L'occasion pour l'acteur d'évoquer un possible retour de Zack et Cody Martin. Et le jumeau de Dylan Sprouse l'assume : il est contre. "Je ne pense pas qu'il faille faire ça pour être honnête" a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter : "C'est très incendiaire. Il y a une grande possibilité de démolir ces petits souvenirs parfaits d'une série si on y retourne pour la faire revivre".

L'acteur avoue également ne pas être très fan des suites ou spin-off en général. Mais la star laisse aussi clairement entendre que les acteurs sont passés à autre chose. "Quand assez de temps a passé, tous les gens qui reviennent à un tel programme ne sont plus dans le même état d'esprit" explique-t-il. Désolé pour les fans mais il est donc très peu probable que Zack et Cody Martin fassent leur retour.