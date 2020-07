Cole Sprouse absent des réseaux sociaux : il avoue avoir eu besoin d'une pause pour sa santé mentale

"J'ai décidé de prendre une pause nécessaire pour ma santé mentale"

Où est passé Cole Sprouse ? Le frère jumeau de Dylan Sprouse n'a rien publié sur son compte Instagram depuis le 26 juin 2020. Ses fans commencent à s'inquiéter, surtout que son absence a été remarquée peu de temps après sa rupture avec Lili Reinhart.

Rassurez-vous, l'acteur de Riverdale va bien, il a juste eu besoin de s'éloigner des projecteurs pour le bien de sa santé mentale comme il l'a expliqué sur Insta : "je sais que j'ai été absent des réseaux sociaux depuis un moment. J'ai décidé de prendre une pause nécessaire pour ma santé mentale. Je n'ai jamais été l'utilisateur le plus actif des réseaux sociaux, mais même le peu de temps que j'avais engagé pendant la quarantaine était un peu trop pénible. Le travail commence doucement à reprendre avec une nouvelle normalité. Et pour quelqu'un qui a connu que le travail toute sa vie, j'ai trouvé que j'étais meilleur avec un emploi du temps organisé."

"Je serai bientôt plus actif"

Cole Sprouse poursuit : "Savoir quand prendre du recul comme je l'ai fait à l'université et quand se réengager est une compétence fondamentale pour tout jeune artiste. Prenez des pauses. La santé mentale et physique passent toujours en premier. Bientôt, nous serons capables d'y voir plus sur cette pandémie, ce géant traumatisme mondial dont les effets ont, en grande partie, été considérablement encouragés par les échecs des États-Unis. Nous sommes au milieu d'une élection énorme et j'encourage tout le monde ici aux États-Unis à examiner attentivement notre système de soins médicaux "moderne". Je serai bientôt plus actif mes adorables petits bébés." Les accusations d'agression sexuelle, la pression des médias et sa rupture avec Lili Reinhart ont aussi sûrement dû pousser l'interprète de Jughead à faire un break.