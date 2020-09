Camila Mendes (Riverdale) en couple avec Grayson Vaughan : elle officialise enfin ❤️

Une relation validée

La photo de Camila Mendes avec Grayson Vaughan a été likée plus de 2 millions de fois et commentée par les abonnés de l'actrice de Riverdale, mais aussi par Madelaine Petsch, Katherine Langford et Lana Condor (A tous les garçons que j'ai aimés). "Je ne pleure pas", a écrit l'interprète de Cheryl Blossom tandis que l'ex-star de 13 Reasons Why a posté : "je suis heureuse pour toi."