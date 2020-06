Camila Mendes (Riverdale) de nouveau en couple avec Grayson Vaughan ?

Les fans de Riverdale ont le coeur brisé, non seulement parce que le tournage de la saison 5 a été interrompu à cause de la crise sanitaire du coronavirus (rassurez-vous, il pourrait reprendre à la fin de l'été), mais aussi à cause de la supposée rupture de Cole Sprouse et Lili Reinhart le mois dernier. D'autant que certains ne se sont toujours pas remis de la séparation d'un autre couple phare de la série quelques mois plus tôt : Camila Mendes et Charles Melton. Ils rompaient en décembre 2019, après plus d'un an de relation, à cause de leurs emplois du temps.

Camila Mendes en couple avec Grayson Vaughan ?

Si certains espèrent encore qu'ils se remettent ensemble, ce qui suit risque de fortement leur déplaire : l'interprète de Veronica Lodge aurait aujourd'hui retrouvé l'amour et non, ce n'est pas dans les bras de son partenaire de jeu KJ Apa, mais de Grayson Vaughan. Le photographe et mannequin américain et l'actrice ont été vus pour la première fois ensemble en mai dernier et, depuis, ils passent beaucoup de temps tous les deux. Ils ont notamment été photographiés ensemble ce samedi après-midi à Los Angeles pour un petite session shopping. De quoi relancer les rumeurs de leur couple, auxquelles ils n'ont pas encore réagi. Découvrez les photos partagées par Just Jared ici.