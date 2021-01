Riverdale sans Lili Reinhart (Betty) ? L'actrice révèle qu'elle avait été recalée du casting

Impossible d'imaginer Riverdale sans Lili Reinhart ? Et pourtant, c'est bien la triste réalité que l'on aurait pu connaître. Tandis que la comédienne sera toujours au casting de la saison 5 de la série, qui lui permettra notamment d'incarner une version plus âgée de Betty Cooper grâce à la mise en place d'un saut dans le temps, elle a profité de son passage dans l'émission A Late Show with Stephen Colbert pour confesser avoir failli passer à côté de ce rôle.

Le casting raté de Lili Reinhart

Etant donné que les USA sont un pays gigantesque, il existe deux possibilités pour passer un casting : se rendre sur place ou envoyer une vidéo. Et comme l'a confié Lili Reinhart auprès de l'animateur, elle avait opté pour la seconde option au moment de tenter sa chance pour Riverdale, "J'avais envoyé une vidéo filmée de chez moi pour passer une audition". Malheureusement, cette performance n'était visiblement pas suffisamment puissante pour taper dans l'oeil des producteurs à l'époque, "Ils m'ont dit 'non'. Ils n'étaient pas intéressés, ils ne me voulaient pas."

Mais alors, comment a-t-elle réussi à inverser la tendance ? Si la comédienne était prête à tourner la page de cette déception, "Je me suis dit 'Ok, passons à autre chose'", elle a étonnamment eu le droit à un joli coup du destin, "Finalement, j'ai déménagé à Los Angeles et j'ai pu y retourner en personne. Et là j'ai obtenu le rôle. Mais oui, à l'origine on m'a recalée à cause de ma vidéo."

Comme quoi, même les plus grosses stars ne sont pas toujours à l'aise avec les casting et peuvent passer à côté de l'exercice. On se souvient notamment que Millie Bobby Brown avait échoué à obtenir un gros rôle dans Game of Thrones à cause de ça, tandis que Lucy Hale était ressortie traumatisée de son audition pour Fifty Shades of Grey. Une lueur d'espoir pour les apprenti(e)s comédien(ne)s.