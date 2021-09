Cole Sprouse : son tacle aux fans "fous" qui ne supportent pas son couple avec Ari Fournier

Sur le tournage de Riverdale, plusieurs couples se sont formés. Il y aurait récemment eu un retour de flamme entre Camila Mendes et Charles Melton alias Veronica et Reggie mais l'histoire entre Lili Reinhart et Cole Sprouse, elle, est bien terminée. Les interprètes de Betty et Jughead ont été en couple pendant plusieurs années mais l'acteur a confirmé leur séparation. "Lili et moi nous sommes d'abord séparés en janvier de cette année. Puis nous avons décidé de nous séparer de façon plus permanente en mars. Quelle expérience incroyable j'ai vécue, je me sentirai toujours chanceux et je chérirai la chance que j'ai eue de tomber amoureux. Je ne lui souhaite rien d'autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur pour l'avenir. C'est tout ce que je dirai à ce sujet, tout ce que vous entendrez n'a pas d'importance" a-t-il déclaré sur Instagram en août 2020.

Depuis, Cole Sprouse a tourné la page : il est en couple avec Ari Fournier. Après les premières rumeurs, les deux amoureux ont été photographiés en plein baiser en mai 2021, mettant fin aux doutes. Sur Instagram, le jumeau de Dylan Sprouse poste régulièrement des photos de sa chérie et cette dernière a même posté plusieurs images pour l'anniversaire de l'acteur. Une relation qui, pourtant, ne plaît pas à tout le monde.

Cole Sprouse tacle des "fans" qui ne supportent pas sa nouvelle chérie

Sur les réseaux sociaux, certains "fans" (si on peut vraiment les appeler comme ça...) de Cole Sprouse sont en guerre contre Arie Fournier. Les admirateurs de l'acteur veulent toujours qu'il se remette en couple avec Lili Reinhart et ne lâchent pas le morceau. Résultat ? Ils signalent régulièrement les photos publiées par Cole Sprouse. Cet été, il avait ouvertement taclé les fans en story et il continue. La semaine dernière, la star de Riverdale a poussé un coup de gueule. La raison ? Des internautes ont signalé massivement une photo de sa chérie postée sur Instagram. L'image a donc été supprimée pour "violence et provocation".