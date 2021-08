Camila Mendes et Charles Melton de nouveau en couple ? Ça se confirme

Suite à leur rencontre sur les plateaux de Riverdale, Camila Mendes et Charles Melton s'étaient rapidement mis en couple. En octobre 2018, les deux stars de la série de la CW officialisaient en effet leur relation pour le plus grand bonheur des fans. Malheureusement, un an (et un emménagement ensemble) plus tard, leur histoire se terminait déjà.

En 2019, selon un proche des deux stars, chacun avait ressenti le besoin de prendre de la distance afin de respirer et réfléchir à l'avenir, "Ils ont décidé de faire une pause. Leur relation s'est accélérée très rapidement et ils ont choisi de prendre du temps afin de se consacrer davantage à leur travail ainsi que sur eux-mêmes."

Un couple enfin de retour ?

Depuis, la Covid-19, les confinements, les arrêts de tournage et les fermetures des frontières sont passés par là et, même si cette terrible période n'a pas été simple à vivre pour l'actrice, elle semble néanmoins lui avoir permis de se remettre les idées en place et de prendre du recul sur ses envies. Et visiblement, c'est de Charles Melton à ses côtés dont elle a besoin aujourd'hui.

Tandis que des premières rumeurs de retrouvailles avaient déjà vu le jour en juin dernier, les deux acteurs ont à nouveau été pris en flagrant délit de rendez-vous ce vendredi 20 août 2021 dans l'un des quartiers emblématiques de Los Angeles, Los Feliz (découvrez les photos en cliquant ici). Une simple soirée entre deux collègues après une journée de travail ? C'est peu probable.

Premièrement, le tournage de la saison 5 de Riverdale a pris fin en juin dernier. Deuxièmement, le tournage de la série se déroule à Vancouver au Canada. Enfin, troisièmement, la Californie n'est pas un lieu anodin puisque Camila Mendes tourne actuellement un film pour Netflix à Miami. Autant dire que la coïncidence pour que les deux acteurs se soient retrouvés par hasard à un tel endroit est beaucoup trop grande. Au contraire, il apparaît évident que Charles Melton est venu soutenir l'interprète de Veronica sur ce projet.

A l'heure actuelle, cela ne reste qu'une rumeur tant que le duo n'officialisera rien, mais au regard de leur complicité dans les rues californiennes, le retour de leur histoire d'amour ne fait aucun doute.