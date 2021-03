Camila Mendes (Riverdale) victime de crises de panique : elle se confie sur sa santé mentale

Justin Bieber, Madelaine Petsh, qui a suivi une thérapie après sa rupture avec Travis Mills, Demi Lovato, Lili Reinhart, Dixie D'Amelio, Cole Sprouse, Lindsey Morgan (The 100)... toutes ces stars ont la belle vie en apparence, mais la réalité est aussi parfois différente puisque ces célébrités ont toutes traversé une lourde dépression et se battent aujourd'hui pour leur santé mentale.

Camila Mendes se confie sur sa santé mentale

Camila Mendes fait elle aussi partie de la liste parce qu'elle a été victime de grosses crises de panique au moment de la saison 5 de Riverdale : "Quand on a commencé à tourner la saison 5, j'ai commencé à avoir des crises de panique, ce qui était étrange pour moi", explique l'actrice en interview avec le magazine Health.

L'interprète de Veronica dans la série de la CW, renouvelée pour une saison 6, ajoute : "Je pense que c'était à cause de la fermeture des frontières, du fait que personne pouvait nous rendre visite à Vancouver. Votre chez-vous commence à vous manquer et puis, vous n'avez pas vos amis et votre communauté avec vous. Je veux juste dire que je suis reconnaissante de travailler."

"Avec le confinement, j'ai découvert à quel point j'aime finalement être seule"

Camila Mendes confie ensuite comment elle a réussi à gérer ses crises de panique et à entretenir sa santé mentale : "Les bains aident à calmer les attaques de panique. Dans ces moments, j'ai aussi appris à mettre de côté mon téléphone et à me déconnecter de la technologie afin de me mettre dans une bulle avec de la musique et un livre. Je ne le faisais jamais avant la pandémie, mais maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris à faire pour prendre soin de moi."

La pandémie de coronavirus a eu d'autres effets positifs sur l'actrice : "Dans ma vie de tous les jours, je suis très sociable. J'adore mes amis et je dois me forcer pour passer du temps seule, mais avec le confinement, j'ai découvert à quel point j'aime finalement être seule. C'est bien de le réaliser et puis, je pense qu'on en a tous besoin (...) Jamais je n'aurais pensé être moi-même un jour. La pandémie m'a fait revoir mes priorités."