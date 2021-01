Madelaine Petsch séparée de Travis Mills : elle révèle avoir suivi une thérapie après leur rupture

Que s'est-il passé entre Madelaine Petsch et Travis Mills ? Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour depuis 3 ans, le rappeur et la star de Riverdale se sont séparés au début de l'année 2020 : "Même si ça me fait mal que notre histoire se termine, je suis reconnaissant d'avoir partagé ces trois dernières années avec quelqu'un d'aussi compatissant, intelligent et incroyable comme Madelaine", a annoncé T. Mills sur Instagram. Leur rupture, dont les raisons restent encore un mystère, a été un choc pour de nombreuses personnes.

Madelaine Petsch se confie sur sa santé mentale

Dans une interview accordée à Flaunt, Madelaine Petsch a accepté de revenir sur sa séparation avec son boyfriend. Elle a notamment expliqué que leur rupture a été difficile à gérer pour elle, d'autant plus pour sa santé mentale : "Ma santé mentale était au plus bas. Chaque jour était un défi, la thérapie était essentielle pour que je reste saine d'esprit." L'interprète de Cheryl Blossom dans Riverdale a donc suivi une thérapie pour ne pas sombrer après sa rupture avec Travis Mills.

"J'ai trouvé un moyen d'être créative tout en restant positive. J'ai lu des livres, comme celui intitulé Vibrate Higher Daily, pour comprendre comment rayonner de manière positive", a ajouté Madelaine Pestch avant de confier que le confinement a aussi été un gros challenge pour elle : "J'ai eu beaucoup d'angoisses à cause de la quarantaine. Je me sentais vide sans mon travail, sans Riverdale, je ne savais plus qui j'étais."

"Je ne veux pas que quiconque se sente seul"

La jolie rousse a ensuite partagé un vrai message d'espoir pour toutes les personnes qui luttent pour leur santé mentale : "Je ne veux pas que quiconque se sente seul. Je suis dans le même bateau et je le sens, et je suis juste là avec eux. Même s'il y a des jours où je luttais vraiment, le fait de me souvenir a vraiment changé mon état d'esprit." Si vous souffrez, il est important d'en parler autour de vous et de demander de l'aide, ce n'est pas une honte, bien au contraire.