Madelaine Petsch (Riverdale) et Travis Mills, la rupture ? 💔

Alors que Vanessa Morgan s'est mariée à son chéri Michael Kopech, KJ Apa est en couple avec le mannequin français Clara Berry et Lili Reinhart et Cole Sprouse filent toujours le parfait amour, Madelaine Petsch, elle, serait de nouveau célibataire. Euuuuh pardon ?

Madelaine Petsch séparée de Travis Mills ?

Si l'on en croit les infos de E! News, l'interprète de Cheryl dans Riverdale et son petit ami Travis Mills auraient rompu après trois ans de relation. L'actrice et le rappeur n'ont pas confirmé leur rupture, mais depuis quelques temps, leurs fans se demandent s'ils sont toujours ensemble ou non.

Ils se posent des questions car la dernière photo de Madelaine Petsch et Travis Mills à deux sur les réseaux sociaux remontent au mois de décembre 2019, lorsqu'ils étaient à Disneyland en Californie. Depuis, plus rien. En parallèle de E! News, une source a confié à Us Weekly que la meilleure amie de Vanessa Morgan aurait "déplacé ses affaires de leur appartement à Los Angeles". Pour le moment, on ne sait rien sur les raisons de leur supposée séparation.

"C'est plus sûr si je partage moins ma relation"

Et si le musicien et Madelaine Petsch avaient tout simplement décidé de rester plus discrets sur leur histoire ? En août dernier, la jolie rousse confiait son désir de garder son couple plus privé : "J'avais l'habitude de partager publiquement ma relation avec Travis Mills, mais maintenant que je le fais moins, les gens pensent qu'on n'est plus ensemble. En réalité, je me rends compte que c'est tellement plus spécial et plus sûr si je la partage moins."