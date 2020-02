Madelaine Petsch (Riverdale) célibataire : Travis Mills confirme leur rupture

On dit souvent que l'amour dure trois ans. Si ce n'est pas le cas pour certains couples, comme Justin Timberlake & Jessica Biel, Joel Courtney (The Kissing Booth) et sa fiancée Mia Scholink ou encore Kim Kardashian & Kanye West, ça l'est pour Madelaine Pestch et Travis Mills. L'interprète de Cheryl dans Riverdale et son petit ami se sont séparés après trois ans de relation comme l'a annoncé E! News : l'actrice aurait même déménagé de leur appartement à Los Angeles.

Travis Mills confirme sa rupture avec Madelaine Petsch

Cette rupture n'est malheureusement pas un fake puisque Travis Mills vient de la confirmer avec un long message posté sur Instagram : "Notre relation a été publique pendant trois ans. Ce qui est le plus ironique dans ma relation la plus publique c'est que ça a été l'expérience la moins superficielle et la plus ancrée dans ma vie. Même si ça me fait mal que notre histoire se termine, je suis reconnaissant d'avoir partagé ces trois dernières années avec quelqu'un d'aussi compatissant, intelligent et incroyable comme Madelaine."

L'ex de Madelaine Petsch confie ensuite : "Pendant que je retiens mes larmes, je suis impatient de voir ce que tu vas faire par la suite. Je te soutiendrai toujours (...) Je ne supprime aucune de nos photos car je ne regrette rien. C'est un monde triste où les sites, blogs et médias essaient de profiter de notre douleur. S'il vous plait, soyez respectueux." De son côté, la star de Riverdale ne s'est pas exprimée sur sa rupture.