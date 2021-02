Dixie d'Amelio se confie sur ses problèmes de santé mentale : "Je me sens coupable d'être en vie"

Madelaine Petsch, qui a suivi une thérapie après sa rupture avec Travis Mills, Lili Reinhart, Miguel Herran (La Casa de Papel), Demi Lovato, Aron Piper (Elite, Après toi le chaos), Justin Bieber, Dixie D'Amelio... toutes ces personnalités ont un autre point commun en plus d'être célèbre : elles se battent contre leurs problèmes de santé mentale. Elles sont passées par une ou plusieurs dépressions et arrivent aujourd'hui à s'exprimer publiquement à ce sujet. La grande soeur de Charli d'Amelio a d'ailleurs évoqué sa santé mentale dans son morceau Roomates.

Dixie D'Amelio se confie sur ses problèmes de santé

On ne dirait pas comme ça, mais Dixie d'Amelio n'est pas toujours au top de sa forme en dehors de ses vidéos sur TikTok et ses posts Instagram. Pour preuve, elle continue de lutter pour préserver sa santé mentale : "J'ai reçu beaucoup de messages de haine pour ma manière de me présenter sur Internet. J'ai des explosions d'émotions à cause de certains problèmes de santé que j'ai. J'ai des accès de colère et je parle sans réfléchir parce que j'ai d'autres choses qui se passent dans mon corps que je ne peux pas contrôler", a confié Dixie dans l'émission podcast 2 Chix.

"J'ai commencé à suivre un traitement"

La girlfriend de Noah Beck a ensuite ajouté : "J'ai commencé à suivre un traitement pour cela. J'essaie de montrer le vrai moi que les personnes veulent voir sur Internet, mais je ne peux pas. Récemment, je me suis sentie coupable pour chaque opportunité que j'ai reçues. L'autre fois, je me suis demandé si je ne ferais pas une faveur aux gens en étant plus là. Je me sens coupable d'être en vie parfois. Ça m'affecte personnellement et je me sens comme ça depuis plusieurs mois." Sa petite soeur Charli d'Amelio lutte elle aussi contre ses angoisses et ses problèmes de santé mentale.