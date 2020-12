Charli d'Amelio accusée d'acheter des followers : elle répond à la rumeur

Si Zoe Laverne espérait devenir la queen de TikTok à la place de Charli d'Amelio, c'est raté ! La soeur de Dixie d'Amelio est loin devant elle avec plus de 100 millions d'abonnés contre 17 millions. Eh oui, l'influenceuse de 16 ans est clairement la personne la plus suivie sur l'application, les autres risquent d'avoir du mal de la détrôner. Mais malgré sa popularité assez importante, Charli d'Amelio se retrouve au coeur de pas mal de polémiques.

Charli d'Amelio achète-t-elle des abonnés ? Elle répond

Il y a eu par exemple le buzz autour de la vidéo Dinner With the D'Amelios, qui lui a fait perdre 500 000 abonnés, mais ne l'a pas empêché de devenir la première star à atteindre les 100 millions de followers. Aujourd'hui, l'ex de Chase Hudson est accusée par certains internautes d'acheter des followers pour devenir encore plus influente.

Elle a rapidement répondu à ces accusations dans son podcast 2 Chix : "Tout d'abord, merci beaucoup. Si vous regardez ça, c'est que vous faites partie des personnes qui me soutiennent. Vous êtes peut-être ici depuis un certain temps ou pas, mais en tout cas, merci car sans vous, je ne pourrai pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais pour répondre à la question 'est-ce que j'ai déjà acheté des followers ?' Non. Est-ce que ma famille l'a fait ? Non. Est-ce quelqu'un que je connais l'a fait ? Non."

"Je ne travaille pas pour TikTok"

Charli d'Amelio a ensuite expliqué : "Tout le monde à des bots sur TikTok, c'est comme ça que l'application fonctionne. Est-ce que je peux contrôler ça ? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir et je ne travaille pas pour TikTok. Mon père ne travaille pas non plus à TikTok. Je connais beaucoup de personnes qui pensent ça. Voici la morale de l'histoire, je n'achète pas de followers." Voilà qui est dit !