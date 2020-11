Charli d'Amelio perd 500 000 abonnés après une vidéo : en pleurs, elle réagit aux insultes

Après The Dixie d'Amelio Show, Charli et Dixie D'Amelio ont lancé sur YouTube Dinner With the D'Amelios avec en premier invité James Charles. Un concept assez sympathique au premier abord, mais les deux soeurs se sont retrouvées au coeur d'une polémique suite à leur vidéo avec l'influenceur. Que s'est-il passé ? La plupart des internautes n'ont pas apprécié leur comportement avec leur cuisinier personnel Aaron May quand il leur a apporté un escargot à manger.

"Soyez sympa, ne dites pas aux gens de se tuer"

Dixie D'Amelio n'a pas caché son dégoût face à ce repas, entre ses grimaces et ses envies de vomir, mais les Twittos ont aussi accusé l'ex de Chase Hudson de manquer de respect au chef. Résultat ? Charli d'Amelio a perdu plus de 500 000 abonnés d'un coup sur TikTok à cause de cette vidéo controversée et a reçu des messages de haine assez violents, comme des insultes et des menaces.

Choquée, elle a réagi en pleurs dans un live : "Quand je vois comment les gens réagissent, je ne sais plus si j'ai envie de continuer à faire ça. Les gens sont en train de dire des choses horribles sur moi. Ils me disent d'aller me pendre, ils en oublient le fait que je suis humaine aussi. Ca n'est pas bien du tout. Vous pouvez m'attaquer peu importe ce que j'ai fait, mais pas à cause d'un malentendu. Ce n'est pas ok. (...) Soyez sympa, ne dites pas aux gens de se tuer. Je reste une personne à la fin de la journée."