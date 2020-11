Charli d'Amelio encore insultée par la TikTokeuse Zoe Laverne, elle réagit

Au mois de juillet, une vidéo de Zoe Laverne est devenue virale en quelques heures seulement. Vidéo dans laquelle on peut la voir insulter Charli D'Amelio, en pleurs, parce qu'elle est plus célèbre qu'elle sur TikTok : "Elle est tellement proche de me dépasser. Tout le monde me rappelle qu'elle est proche de me dépasser. Je veux juste prouver à cette p*te que je suis meilleure qu'elle. Je suis la star de TikTok". Depuis, la petite soeur de Dixie d'Amelio l'a largement dépassée puisqu'elle compte 97 millions d'abonnés sur TikTok, tandis que Zoe Laverne n'en a "que" 17,6M.

Zoe Laverne VS Charli d'Amelio

La TikTokeuse de 19 ans, qui a fait polémique pour avoir embrassé un fan de 13 ans, ne porte donc pas vraiment Charli d'Amelio dans son coeur et elle l'a prouvé une nouvelle fois en insultant encore l'influenceuse de "p*te" : "Si tu veux défendre une p*te au cul puant, ne m'appelle pas dans la voiture. Je ne vais pas m'asseoir et faire semblant d'aimer Charli D'Amelio, ok ?", peut-on entendre Zoe Laverne dire dans un enregistrement audio. Un enregistrement audio auquel l'ex de Chase Hudson (Lil Huddy) a réagi : "@zoexlaverne, c'est toi ?"