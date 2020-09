Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio débarquent sur Triller : préparent-elles l'après TikTok ?

L'avenir de TikTok est encore incertain aux Etats-Unis. Alors que Donald Trump envisageait de fermer complètement l'appli, il lui a finalement proposé de revendre ses activités américaines afin d'éviter d'être bannie : "TikTok sera soit vendu, soit fermé", a annoncé le Président américain. Sauf que ByteDance, l'entreprise propriétaire de TikTok, n'a pas l'intention de céder pour le moment. Elle a jusqu'au 20 septembre pour se décider sur le rachat ou non.

Dixie et Charli D'Amelio passent de TikTok à Triller

Si ByteDance a déjà un plan B pour la suite ("ByteDance a demandé aux ingénieurs de TikTok dans un mémo cette semaine d'élaborer des plans de fermeture de l'application aux États-Unis"), les soeurs Dixie D'Amelio et Charli D'Amelio, qui ont collaboré avec Hollister, préparent elle aussi l'après TikTok au cas-où.

Elles ont d'ailleurs déjà commencé puisqu'elles ont décidé de rejoindre Triller, l'appli rivale de TikTok : "Nous sommes fiers d'accueillir à bras ouverts la famille d'Amelio. Cette famille est incroyable. Nous avons hâte de travailler avec elles pour voir si leur voie correspond vraiment à Triller", a confié le président exécutif et propriétaire de Triller, Bobby Sarnevesht.

Le père des deux soeurs réagit

Le père de Dixie et Charli D'Amelio, Marc d'Amelio, a lui aussi réagi à cette nouvelle collaboration : "Ma famille et moi avons récemment rencontré l'équipe de Triller pour découvrir leurs nouvelles fonctionnalités et technologies. Notre famille a hâte de partager son propre contenu passionnant et unique avec ces fonctionnalités pour interagir avec nos abonnés."

Rassurez-vous, l'ex de Chase Hudson a conservé son compte TikTok qui comptabilise plus de 87 millions d'abonnés. Sa grande soeur, Dixie D'Amelio, aussi ! En tout cas, TikTok a de plus en plus de concurrents entre Triller, Reels sur Instagram et Shorts sur YouTube.