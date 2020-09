YouTube lance sa nouvelle appli Shorts, son propre TikTok

Shorts sera dispo "dans les prochains mois"

Shorts, qui avait fuité dès le mois d'avril 2020, quand l'appli qui ressemble à TikTok était en préparation avant la phase de tests en juin 2020, n'est pour l'instant disponible qu'en Inde (en version beta). Un pays pas vraiment choisi au hasard par YouTube, car le réseau chinois est interdit là-bas, lui qui représenterait une "menace pour la souveraineté et l'intégrité de l'Inde" selon le gouvernement indien. Et TikTok pourrait aussi avoir des problèmes avec les Etats-Unis, Donald Trump n'ayant aucune confiance en ByteDance concernant les données des utilisateurs. Là aussi, ce serait donc jackpot pour Shorts, la nouvelle appli de Youtube. Chris Jaffe a assuré que Shorts sera dispo dans le reste du monde "dans les prochains mois".

"Il s'agit d'une première version du produit, mais nous la lançons maintenant pour vous amener – notre communauté mondiale d'utilisateurs, de créateurs et d'artistes – dans notre voyage avec nous alors que nous construisons et améliorons Shorts" a-t-il expliqué, "Nous continuerons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nous étendre dans d'autres pays dans les mois à venir, au fur et à mesure que nous apprendrons de vous et écouterons vos commentaires".