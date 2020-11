Charli D'Amelio, 16 ans et queen de TikTok : elle devient la 1ère star avec 100 millions d'abonnés !

Il y a quelques jours, Charli D'Amelio s'est retrouvée au coeur d'une polémique à cause de la vidéo controversée Dinner With the D'Amelios dans laquelle sa soeur Dixie D'Amelio et elle réagissent mal quand leur cuisinier perso, Aaron May, leur apporte un escargot à manger. Un drama qui a mis les internautes en colère, mais qui a surtout valu à Charli d'Amelio de perdre 500 000 abonnés sur TikTok et de recevoir des insultes. Un gros choc pour l'influenceuse de 16 ans.

Charli D'Amelio bat un record sur TikTok !

Heureusement, ce bad buzz ne lui a pas fait perdre son statut de reine de TikTok, d'autant plus qu'elle a rapidement retrouvé des abonnés puisqu'elle est aujourd'hui la première star à atteindre les 100 millions de followers sur l'application. Il aura fallu moins de deux ans à Charli D'Amelio pour battre un tel record !

C'est en mars 2019 que l'ex de Chase Hudson a posté sa première vidéo sur TikTok. En l'espace de quelques semaines, sa côte de popularité a grimpé en flèche avant d'exploser en octobre 2019 avec la vidéo de sa chorégraphie sur le morceau Lottery (Renegade) de K Camp. Depuis, Charli D'Amelio est considérée comme la queen de TikTok : son statut vient d'ailleurs de se confirmer avec ses 100 millions d'abonnés, mais aussi avec ses 4 millions d'abonnés sur son compte secret !