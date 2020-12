Dixie D'Amelio évoque sa santé mentale dans Roomates, écrite par Demi Lovato

En quelques années, les soeurs D'Amelio sont passées d'anonymes à véritables stars grâce à TikTok. Tandis que Charli collectionne déjà plus de 100 millions d'abonnés, sa grande soeur Dixie D'Amelio est elle aussi l'une des célébrités les plus suivies sur le réseau social. En plus de sa présence sur TikTok, elle sera bientôt à l'affiche d'une télé-réalité avec sa famille et s'est lancée dans la chanson. En juin dernier, elle dévoilait Be Happy, son premier single, suivi en décembre par One Whole Day avec Wiz Khalifa. Elle a décidé de faire un autre cadeau à ses fans.

Roomates, le nouveau titre de Dixie D'Amelio

Ce vendredi 25 décembre, Dixie D'Amelio a dévoilé le clip de son nouveau single, Roomates. Une chanson dans laquelle la star des réseaux sociaux évoque sa santé mentale et les critiques auxquelles elle fait face. "Peut-être que je pense trop en ce moment / Peut-être que la pression va me briser / J'ai l'impression que tout change / Et que je ne peux pas contrôler la situation" chante la star de 19 ans qui évoque des "colocataires" qui sont "tous dans [sa] tête". Un titre qui était à l'origine un poème écrit par Demi Lovato, adapté ensuite en musique. La chanteuse a souvent évoqué ses expériences en musique comme avec OK Not to Be OK où elle parle de sa dépression.

"J'ai eu du mal à avoir le courage de m'ouvrir"

Sur Instagram, Dixie D'Amelio a expliqué à ses fans la signification de son titre. "La santé mentale est une chose avec laquelle j'ai du mal tous les jours et la musique est devenue le meilleur moyen pour moi de m'exprimer à ce sujet. (...) J'ai eu du mal à avoir le courage de m'ouvrir dans le passé mais avec le temps, j'espère pouvoir être plus à l'aise avec ça. J'aime travailler avec la musique et la partager donc je continuerai à faire ce que j'aime car je sais que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à ça" a-t-elle posté. Découvrez le clip de Dixie D'Amelio dans notre diaporama.