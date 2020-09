Demi Lovato évoque sa dépression et ses envies suicidaires sans filtre pour "OK Not To Be OK"

Il n'y a plus de doute : Demi Lovato est bel et bien de retour sur le devant de la scène. Après son titre I'm Ready avec Sam Smith, la chanteuse a choisi une journée spéciale pour dévoiler son nouveau morceau OK Not To Be OK, en featuring avec le DJ Marshmello : ce jeudi 10 septembre, journée mondiale de la prévention contre le suicide. "La prévention du suicide commence par une conversation que nous n'avons pas sur la santé mentale en raison de la stigmatisation. La première étape pour briser ce silence est de dissiper les stigmates de la peur, du jugement et de la honte à propos de nos expériences internes. Nous y parvenons en proclamant que c'est bien de ne pas être ok!", précise la légende du clip.

Demi Lovato se confie sur ses pensées suicidaires pour OK Not To Be OK

L'occasion pour la chanteuse d'évoquer sa propre dépression et ses envies suicidaires. "Depuis mon plus jeune âge [ndlr : 7 ans], j'ai dû faire face à des pensées suicidaires et à la dépression. J'ai voulu faire entendre ma voix pour sensibiliser sur la santé mentale parce qu'il est possible de voir de la lumière quand tu commences à faire un travail sur toi. Je suis la preuve vivante que tu ne dois jamais céder à ces pensées.", écrit-elle sur Instagram.

Dans une interview accordée à Zane Lowe sur Apple Music, celle qui a failli mourir d'une overdose il y a deux ans reconnait avoir énormément grandi depuis. Elle a notamment appris à ne plus "courir après la perfection avec son image et son corps et à ne plus contrôler son régime via les troubles de l'alimentation et des choses dans le genre." Elle se rend compte avoir perdu tellement de temps à stresser pour des choses qui n'en valaient pas la peine.

Son message plein d'espoir

Aujourd'hui, elle veut transmettre un message d'espoir à tous ceux qui luttent contre les mêmes problèmes : "Il peut faire très très sombre, mais vous devez vous rappeler que nous ne pouvons pas chercher des solutions permanentes pour des problèmes temporaires, parce que la vie est pleine de fluctuations. Tout comme le bonheur peut être fugace, la tristesse aussi. Alors, vous devez vous accrocher à l'espoir, et nous devons continuer à nous battre et à continuer à avoir de la force". D'où l'importance de son titre OK Not To Be OK. Celle qui s'est fiancée à Max Ehrich espère que cette chanson sera "un hymne pour tous ceux qui en ont besoin à l'heure actuelle". "Je suis là pour vous, vous n'êtes pas seuls et je vous aime", ajoute-t-elle.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse se laisse aller aux confidences. Début septembre, elle se confiait sur sa dépression ou encore son anxiété dans une lettre ouverte partagée par le magazine Vogue.