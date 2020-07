Demi Lovato fiancée à Max Ehrich : elle dévoile la demande en mariage et la bague de fiançailles

En légende, elle a expliqué : "Quand j'étais petite, mon père biologique m'appelait toujours son 'petit partenaire' - ce qui aurait pu sembler étrange sans son accent de cow-boy du Sud. Pour moi, c'était parfaitement logique. Et aujourd'hui, ce mot a de nouveau un sens parfait, mais aujourd'hui, je vais officiellement être le partenaire de quelqu'un d'autre". Demi Lovato, qui était récemment en deuil après la mort de son grand-père, a donc retrouvé le sourire avec cette bonne nouvelle.

"J'ai su que je t'aimais dès que je t'ai rencontré"

La star qui avait prédit qu'elle chanterait au Super Bowl a aussi déclaré sa flamme à son futur mari dans un long message (toujours en légende de son post Insta) : "J'ai su que je t'aimais dès que je t'ai rencontré. C'est quelque chose que je ne peux pas décrire à ceux qui ne l'ont pas vécu, mais heureusement vous l'avez fait aussi... Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu'un dans ma vie (autre que mes parents) : défauts et tout. Tu ne m'as jamais poussée à être autre chose que moi-même. Et tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d'accepter ta main en mariage. Je t'aime plus qu'une légende ne pourrait l'exprimer et je suis ravie de fonder une famille et de vivre avec toi. Je t'aime pour toujours, mon bébé. Mon partenaire. À notre avenir !".

Max Ehrich a lui aussi posté une série de photos de sa demande en mariage sur Instagram, adressant également de tendres mots à Demi Lovato en légende. "Tu es chaque chanson d'amour, chaque film, chaque parole, chaque poème, tout ce dont je peux rêver et plus encore d'une partenaire de vie" a-t-il déclaré, "Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis infiniment amoureux de toi pour toujours et toujours et même plus. Je ne peux pas passer une autre seconde de mon temps ici sur Terre sans le miracle de t'avoir comme épouse". Il a conclu : "Tu es la plus belle du monde entier, à l'intérieur et à l'extérieur, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant que Dieu nous ait réunis".