Demi Lovato en deuil : elle annonce la mort de son grand-père

Demi Lovato annonce une triste nouvelle

En mai 2020, Demi Lovato officialisait son couple avec Max Ehrich dans le clip Stick with You. La chanteuse a cette fois-ci annoncé une terrible nouvelle : la mort de son grand-père. En deuil, l'interprète de Sorry Not Sorry a posté ce mercredi 1er juillet 2020 une série de photos de son pépé décédé sur son compte Instagram. Mêlant clichés de lui plus jeune et images d'elle à ses côtés, la star a aussi écrit un message déchirant pour lui rendre un ultime hommage.