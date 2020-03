Demi Lovato revient sur son overdose et passe un message inspirant dans le clip "I Love Me"

Le 24 juillet 2018, Demi Lovato a été victime d'une overdose qui a failli lui coûter la vie. Un an et demi plus tard, elle est apparue en grande forme sur le plateau de The Ellen Show, ce jeudi 5 mars 2020. Face à Ellen DeGeneres, elle est revenue sans tabou sur son addiction à l'alcool mais aussi sur ses troubles alimentaires : "J'ai combattu un désordre alimentaire assez grave qui est la source de tous mes problèmes, à un moment donné de ma vie, j'avais la sensation que ma vie était contrôlée par plein de gens autour de moi... Cela m'a conduit à être vraiment, vraiment malheureuse... J'ai demandé de l'aide, mais je n'ai pas obtenu l'aide donc j'avais besoin. J'étais sobre depuis six ans, mais j'étais misérable. J'étais plus misérable que lorsque je buvais."

Demi Lovato s'est sentie "totalement abandonnée" avant son overdose

Émue, l'ex de Wilmer Valderrama confie qu'elle s'est sentie délaissée par son équipe, à qui elle avait demandé de l'aide : "J'ai vécu pendant six ans une vie qui ne me semblait pas être la mienne. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais j'étais contrôlée. Je me suis sentie totalement abandonnée alors j'ai recommencé à boire. Ce soir-là, je me suis rendue à une fête et il y avait d'autres trucs, c'était trois mois seulement avant que je finisse à l'hôpital (...) C'est important pour moi d'être là et de vous raconter que si vous traversez ça, vous seul pouvez vous en sortir... Tant que vous prenez la responsabilité de ce qui vous arrive, vous pouvez surmonter cela et apprendre à vous aimer de la façon dont vous le méritez."

I Love Me, ode à la confiance en soi et à l'amour propre

Un message d'espoir que Demi Lovato partage également dans le clip de I Love Me, dévoilé ce vendredi 6 mars 2020, qui se présente comme une ode à l'amour propre et à la confiance en soi. "Je ne peux pas encore dire ce que cette année a été pour moi ... mais cette chanson se concentre sur beaucoup de ce qui se passe dans ma tête. Nous avons de bons jours et de mauvais jours. Le mieux que nous puissions faire est d'être la meilleure version de nous-mêmes et de célébrer cela avec nos proches. Je voulais aussi saluer tout spécialement tous mes fans qui ont toujours été là pour moi. 2020 est NOTRE année !", a-t-elle écrit sur Instagram. Aujourd'hui, l'interprète de Sober semble plus heureuse avec elle-même et ça fait plaisir à voir !