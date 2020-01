Demi Lovato réagit aux fiançailles de son ex Wilmer Valderrama

Alors que Demi Lovato se serait séparée de son boyfriend Austin Wilson, son ex Wilmer Valderrama, lui, est passé à la vitesse supérieure avec sa petite amie Amanda Pacheco : il l'a demandée en fiançailles. Que pense l'interprète de Sorry Not Sorry de cette grande nouvelle ? Une source proche de la chanteuse dévoile sa réaction.