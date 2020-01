Wilmer Valderrama (NCIS) fiancé : qui est sa compagne, Amanda Pacheco ?

Wilmer Valderrama de NCIS est fiancé

Dans NCIS dont la saison 16 se poursuit ce vendredi dès 21h05 sur M6, Torres et Bishop semblent se rapprocher lentement et sûrement. Dans la vie, Wilmer Valderrama qui incarne Nick Torres depuis la saison 14 est très heureux : il vient tout juste de se fiancer avec sa compagne, Amanda Pacheco. Découvrez celle qui partage la vie de l'acteur révélé dans That 70's Show.

Bientôt le mariage ! C'est sur Instagram que l'acteur a dévoilé avoir fait sa demande en mariage le 1er janvier 2020 à San Diego et posté une sublime image de ce moment très spécial. Les deux stars vont donc prochainement devenir mari et femme !