Demi Lovato avait prédit qu'elle chanterait au Super Bowl, c'est chose faite

"Les rêves deviennent vraiment réalité" s'est réjouie l'interprète de Sorry Not Sorry dans une publication Instagram dans laquelle elle a partagé son ancien message. Car c'est bien Demi Lovato qui a chanté The Star-Spangled Banner devant le public conquis du Hard Rock Stadium de Miami en Floride (et devant des millions de téléspectateurs à travers la planète).

Les internautes émus aux larmes

De retour dans la musique, Demi vient de chanter l'hymne américain lors du Super Bowl après avoir dévoilé son nouveau single Anyone lors de la cérémonie des Grammy Awards 2020. Une belle revanche pour l'artiste qui avait failli mourir d'une overdose en 2018.

Quant à la prestation de Demi Lovato au Super Bowl LIV postée sur YouTube par la NFL, elle a déjà plus de 1 million de vues en moins de 24h. Cette performance a bouleversé ceux et celles qui l'ont vue. Sur Twitter, ils sont nombreux à applaudir et féliciter la star pour cette magnifique version, où elle a donné de la voix avec justesse et émotion.