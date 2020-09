Demi Lovato : "Je veux quitter le monde dans un meilleur état que quand je suis arrivée"

2020 a été une année agitée pour de nombreuses personnes, y compris Demi Lovato. Si elle a rencontré et s'est fiancée à Max Ehrich, dont elle est folle amoureuse, elle a aussi "vécu beaucoup de hauts et de bas" et a "perdu beaucoup de gens", comme elle l'a confié dans une lettre ouverte partagée par le magazine Vogue. En juillet dernier, elle annonçait notamment la mort de son grand-père.

Demi Lovato se confie dans une lettre ouverte

Depuis le début de la pandémie et le confinement, la chanteuse s'est posée beaucoup de questions à titre personnel et collectif : "La dépression et les maladies mentales font partie de mon histoire, et à cause de toute l'incertitude qui entoure cette pandémie, mon anxiété est montée en flèche. Je me suis retrouvée confrontée à toutes ces questions : "Quand est-ce que nous pourrons retourner travailler ? Est-ce que d'autres personnes vont mourir ? Est-ce que ça va empirer ? Tout était subitement hors de mon contrôle et pas seulement pour moi individuellement, mais pour nous en tant que communauté globale. Une chose positive liée à cette pandémie c'est qu'elle a mis un coup de projecteur sur les maladies mentales comme jamais. Pendant longtemps, les maladies mentales étaient vues comme honteuses. Moi-même j'ai eu honte. Mais ça vient seulement de l'ignorance. Les gens ne comprenaient tout simplement pas ce que c'était et avait peur des mots tels que l'anxiété et la dépression."

Elle veut "continuer à essayer de devenir une meilleure personne"

Souhaitant agir pour faire bouger les choses, elle veut aider des mouvements sociaux tels que Black Lives Matter : "A partir de maintenant, je veux mettre mon énergie dans ma musique et mon travail de sensibilisation. Je veux continuer à essayer de devenir une meilleure personne. Et je veux inspirer les gens pour qu'ils fassent de même (...) Il faut intervenir quand on voit un acte raciste, un commentaire raciste, une blague raciste. Et ça ne concerne pas que Black Lives Matter, ça marche aussi avec Me Too. Enfin, le monde se réveille et c'est très beau à voir". Celle qui a failli mourir d'une overdose il y a deux ans veut "s'améliorer en tant que personne et inspirer les gens à en faire de même" : "Je veux quitter le monde dans un meilleur état que quand je suis arrivée. Beaucoup de choses doivent se produire avant cela, mais ensemble, je pense que nous pouvons changer les choses. Nous devons juste garder espoir."