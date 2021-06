Camila Mendes et Charles Melton de nouveau en couple ? Des photos sèment le doute

Les stars de Riverdale ont décidé de nous étonner... Il y a quelques semaines, KJ Apa annonçait qu'il allait devenir papa pour la première fois, sa chérie Clara Berry étant enceinte. Quelques jours plus tard, Cole Sprouse était aperçu avec sa supposée nouvelle petite-amie... et ce n'est pas fini ! Si on en croit la rumeur du moment, Camila Mendes et Charles Melton seraient de nouveau proches.

Eh non, il n'y a pas eu que le couple Cole Sprouse/Lii Reinhart, désormais terminé, qui s'est formé sur le tournage de Riverdale. En août 2018, on apprenait que Camila Mendes alias Veronica Lodge et Charles Melton qui joue Reggie Mantle étaient en couple. Les deux stars sont restés ensemble un peu plus d'un an et se sont séparés en décembre 2019. Par la suite, l'actrice a été en couple avec le photographe Grayson Vaughan, une relation qui serait terminée depuis mars 2021. Camila Mendes avait même confirmé sa rupture en avril.

Camila Mendes et Charles Melton, les retrouvailles ?

Et s'il y avait retour de flammes entre Camila Mendes et Charles Melton ? C'est en tout cas la question que se posent de nombreux fans du duo après la publication de photos prises ce vendredi 4 juin à Los Angeles. On peut y voir les deux stars, accompagnées de Cole Sprouse et du jumeau de ce dernier, Dylan Sprouse, lors d'une soirée. Comme le précise le Daily Mail qui publie les images (cliquez pour voir les photos), Camila Mendes et Charles Melton ne se seraient pas lâchés de la soirée. Sur une image, on peut même voir l'acteur passer un bras autour des épaules de sa supposée copine.

Bon, ok, il ne s'agit pas d'images d'un bisou mais ces photos intriguent quand même les internautes. Il ne semble pas impossible que les deux acteurs se soient de nouveau rapprochés et soient même potentiellement en couple suite au tournage de la 5e saison de Riverdale. A cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, les acteurs n'ont pas pu quitter Vancouver et KJ Apa avait même confié s'être senti "en prison" à cause de ça. C'est d'ailleurs la distance qui aurait été à l'origine de la rupture entre Camila Mendes et Grayson Vaughan. On attend quand même plus de preuves pour être sûrs de ce possible retour de flammes.