Camila Mendes (Riverdale) célibataire : c'est fini avec Grayson Vaughan

On dirait bien que Camila Mendes n'a pas beaucoup de chance côté coeur. L'actrice de 26 ans avait trouvé l'amour sur le tournage de Riverdale puisqu'elle a été en couple pendant un peu plus d'un an avec Charles Melton qui joue Reggie. Après leur rupture en 2019, celle qui incarne Veronica s'était mise en couple avec Grayson Vaughan, un photographe. S'ils se fréquentaient depuis le début de l'année 2020, les deux amoureux n'ont officialisé leur relation qu'en septembre dernier. Et ce serait déjà terminé entre eux.

Camila Mendes et Grayson Vaughan ont rompu

Selon E! News, Camila Mendes et Grayson Vaughan seraient désormais séparés et ce depuis un peu plus d'un mois. Ni l'un ni l'autre n'a confirmé l'info mais certains signes ne trompent pas : les plus attentifs ont pu remarquer que la star de Riverdale a supprimé les photos où elle posait avec le photographe de son compte Instagram et elle ne suit même plus Grayson Vaughan sur le réseau.

Une source qui s'est confiée à E! News précise que leur séparation s'est très bien passée et qu'ils sont aujourd'hui "toujours amis". "Leur relation était arrivée à son terme" indique cette personne. Mais alors, quelles sont les raisons de leur rupture ? Toujours selon ce témoin anonyme, c'est la distance qui aurait eu raison du couple : Camila Mendes tourne les épisodes de Riverdale à Vancouver au Canada et ne pouvait pas quitter le pays à cause des protocoles sanitaires liés à la pandémie de Covid-19. "Avec la pandémie, ce n'était pas très facile pour qu'ils se voient" précise cette source.

Avec qui les stars de Riverdale sont-elles en couple ?

Aux dernières nouvelles, Camila Mendes ne serait pas la seule star de Riverdale à être célibataire. Depuis sa rupture avec Cole Sprouse, Lili Reinhart ne s'est pas affiché en compagnie d'un homme ou d'une femme (elle a révélé être bisexuelle). Vanessa Morgan qui vient de devenir maman serait elle aussi célibataire suite à sa séparation avec son mari Michael Kopech. D'autres seraient cependant casés. C'est le cas de Madeleine Petsch qui a retrouvé l'amour avec Miles Chamley-Watson et aussi de KJ Apa, toujours très amoureux de Clara Berry. Quant à Cole Sprouse ? Il a récemment été photographié très proche du mannequin Ari Fournier.