Madelaine Petsch de nouveau en couple ? La star de Riverdale aurait un nouveau boyfriend

Madelaine Petsch (Riverdale) serait de nouveau en couple

En février 2020, Madelaine Petsch se séparait de Travis Mills, le rappeur ayant confirmé leur rupture sur les réseaux. L'interprète de Cheryl Blossom dans la série Riverdale est donc restée célibataire un moment. Mais depuis, elle aurait retrouvé l'amour. Pas avec un artiste cette fois-ci, mais avec un sportif. En effet, la star de 26 ans serait en couple avec Miles Chamley-Watson, un escrimeur de 31 ans.

Alors que la saison 5 est actuellement diffusée sur Netflix, Madelaine Petsch s'est affichée avec son supposé nouveau boyfriend ce samedi 6 mars 2021, lors d'une promenade à Vancouver, au Canada (où se déroule le tournage de Riverdale). Madelaine Petsch s'est ainsi promenée avec Miles Chamley-Watson et Olive, le chien de l'actrice. Lili Reinhart, qui incarne Betty Cooper dans le show Netflix, les a rejoint avec son chien, Milo. Les photos sont à découvrir en cliquant ici, elles ont été dévoilées par Just Jared et le Daily Mail.

Déjà, le 1er mars 2021, les supposés amoureux avaient été pris en photos en train de prendre une boisson chaude ensemble, des images publiées par le Daily Mail. La première fois qu'ils ont été photographiés ensemble, c'était en octobre 2020, ils promenaient Olive avec Camila Mendes. Du coup, leur possible romance daterait déjà de quelques mois.

Qui est Miles Chamley-Watson, son supposé nouveau mec ?

Mais qui est donc Miles Chamley-Watson, le possible nouveau mec de Madelaine Petsch ? Il est né à Londres avant de partir vivre aux Etats-Unis. L'athlète est un champion du monde d'escrime avec un fleuret.