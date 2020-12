Riverdale saison 5 : KJ Apa dévoile les coulisses du tournage des scènes intimes en pleine pandémie

La Covid-19 a changé pas mal de choses sur les tournages qui ont dû mettre en place des protocoles sanitaires strictes afin d'assurer la sécurité des acteurs mais aussi de l'équipe technique. Les acteurs et les techniciens doivent être régulièrement testés et cela a même provoqué une interruption des tournages à Vancouver (où est tournée Riverdale) en septembre suite à un retard dans la réception des résultats. Malgré cela, les personnages vont continuer de s'embrasser (et plus), la preuve avec la bande-annonce de la saison 5. Une chose qui n'est pas glamour et encore moins avec le nouveau protocole mis en place.

KJ Apa se confie sur les scènes de baisers en pleine pandémie

En septembre dernier, KJ Apa et Camila Mendes évoquaient les coulisses des scènes de bisous sur le tournage de la saison 5 de Riverdale. Car contrairement aux années précédentes, les acteurs ne peuvent plus préparer ces scènes de la même manière. En promotion pour son film Songbird, disponible VOD en France, KJ Apa a donné plus de détails sur les coulisses du tournage de Riverdale et notamment de ces scènes. Les acteurs doivent désormais obligatoirement se rincer la bouche avant et après les prises. "On doit venir sur le tournage avec un peu d'avance et se rincer la bouche pendant une minute" a confié l'acteur dans une interview donnée à l'émission Live with Kelly and Ryan. Et l'équipe de la série ne plaisante pas avec cette étape : "Il y a un mec qui est là avec un chronomètre et qui compte les 60 secondes" explique KJ Apa.

Les stars de la série doivent aussi répéter l'opération après chacune des prises. Une technique efficace ? Pas forcément selon KJ Apa. "Nous devons nous rincer la bouche avant chaque scène, avant chaque prise. Apparemment, c'est censé tuer les microbes présents dans la bouche mais bon à mon avis, du moment où on a sa langue dans la bouche d'une autre personne, ça ne compte pas vraiment" a confié l'acteur. De quoi voir les scènes de bisous d'un autre oeil...