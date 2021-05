Cole Sprouse en couple avec Ari Fournier : le baiser qui semble confirmer

Le baiser qui semble confirmer que Cole Sprouse et Ari Fournier sont en couple

Cole Sprouse est connu pour avoir joué Ben, le fils de Ross et Carol dans Friends, ou encore Cody dans les séries La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody avec son frère jumeau Dylan Sprouse. Mais dernièrement, c'est son rôle de Jughead dans Riverdale sur Netflix, qui l'a fait revenir sur le devant de la scène médiatique. Surtout que Cole Sprouse a été en couple avec Lili Reinhart, qui incarne Betty dans le show. Les fans qui étaient team Bughead ont cependant dû se rendre à l'évidence : leur idylle dans la vraie vie s'est finie. Et depuis qu'ils se sont séparés, Lili Reinhart a fait son coming-out bi. Quant à Cole Sprouse, il serait sorti avec Kaia Gerber avant de rompre et de se trouver une nouvelle girlfriend. Il s'agit de la mannequin Ari Fournier.

Cole Sprouse et Ari Fournier ne se cachent plus pour s'embrasser. Les amoureux ont échangé un baiser qui semble confirmer leur couple. Ce bisou a été photographié ce dimanche 30 mai 2021, alors qu'ils étaient à une soirée entre amis à Echo Park, en Californie aux Etats-Unis. Ils se sont embrassés de façon torride sur le parking, alors qu'ils attendaient que leur chauffeur vienne les chercher. En plus du bisou, ils ont échangé plusieurs câlins et sont restés enlacés et collés comme vous pouvez le voir sur plusieurs photos dévoilées sur Just Jared.