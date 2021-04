Camila Mendes célibataire : comment sa rupture l'a rapprochée de Madelaine Petsch et Lili Reinhart

Après sa rupture avec Charles Melton, l'actrice Camila Mendes s'est mise en couple avec Grayson Vaughan, un photographe : Elle a officialisé leur relation en septembre 2020, mais elle aurait apparemment commencé quelques mois plus tôt... avant de se terminer en mars 2021. Eh oui, si l'on en croit les infos de E! News, l'actrice de Riverdale et Grayson Vaughan auraient rompu : "Il n'y a pas eu de drame, ils sont toujours amis. Leur relation était arrivée à son terme", a confié une source proche de Camila Mendes.

Le gang des célibataires !

Une info confirmée par l'interprète de Veronica elle-même quelques jours plus tard dans une interview accordée à Paper Magazine. Camila Mendes est donc bel et bien de retour sur le marché des célibataires... comme ses meilleures potes Madelaine Petsch (même si il se murmure qu'elle est de nouveau en couple) et Lili Reinhart, séparées de Travis Mills et de Cole Sprouse. Les trois actrices, qui ont lancé un compte TikTok commun, ont d'ailleurs pu compter les unes sur les autres durant leurs ruptures.

Camila Mendes avoue, en interview avec Paper Magazine, que leurs séparations les ont même encore plus rapprochées : "On est sorti de nos relations en même temps. Maintenant, nous sommes liées par tous ces changements. Madelaine, Lili et moi n'avons jamais été aussi proches que maintenant. C'est vraiment agréable de les avoir." Madelaine Petsch, qui a suivi une thérapie après sa rupture avec le rappeur T. Mills, Lili Reinhart et Camila Mendes sont inséparables dans la vraie vie depuis le début de Riverdale. Une relation très différente de celle de leurs personnages Veronica, Betty et Cheryl dans la série dispo sur Netflix.