Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch créent un TikTok commun, et il est très drôle

Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch se mettent à TikTok ensemble

Les interprètes de Betty Cooper, Veronica Lodge et Cheryl Blossom sont depuis quelques jours à Vancouver, au Canada. Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch sont là-bas pour le tournage de la saison 5 de Riverdale. Mais avant de pouvoir tourner de nouveau, les actrices doivent rester enfermées dans le même appartement et patienter pendant 2 semaines de quarantaine à cause du coronavirus. Alors pour s'occuper, les stars ont lancé un compte TikTok commun. Son nom ? Lamila Petschart, alias @blondebrunetteredhead.

Deux jeux de mots : le premier est un mélange de leurs noms (Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch) et le deuxième fait référence à leurs couleurs de cheveux (l'une étant blonde, l'autre brune et l'autre rousse). Le trio multiplie ainsi les vidéos sur TikTok, prouvant qu'en plus d'êtres amies dans la série Netflix, elles le sont aussi dans la vrai vie.

Des challenges, de la danse et beaucoup de fous rires

Celle qui s'est récemment séparée de Cole Sprouse (qui a confirmé leur rupture) et celle qui au contraire a officialisé son couple avec Grayson Vaughan ont notamment posté une vidéo les montrant en train de faire une danse sur Fergalicious. Camila Mendes s'est aussi affiché avec Madelaine Petsch pour la chorégraphie de WAP, où elle tombe à la fin. Lili Reinhart a aussi posé avec ses chiens.

Les héroïnes de Riverdale se sont aussi interviewées les unes les autres. Elles avaient 60 secondes et devaient écouter de la musique à fond avec un casque sur les oreilles tout en répondant à plusieurs questions comme "Qui est ton crush célèbre ?" ou encore "Quelle est ta maison de Poudlard ?". Une complicité et des vidéos drôles et décalées qui ont fait plaisir à leurs fans !