Cole Sprouse en couple : son tacle aux fans qui critiquent sa relation avec Ari Fournier

Où en sont les stars de Riverdale (dont la saison 5 revient en août sur Netflix) côté coeur ? Si Lili Reinhart est toujours célibataire aux dernières nouvelles, elle serait l'une des seules à être un coeur à prendre actuellement. KJ Apa est en couple avec Clara Berry et sera même bientôt papa pour la première fois. De son côté, Camila Mendes serait de nouveau en couple avec Charles Melton alias Reggie, une relation qui n'est pas officielle pour le moment. Autre acteur qui serait casé mais ne l'a pas confirmé ? Cole Sprouse.

Cole Sprouse serait en couple

En août 2020, l'interprète de Jughead Jones confirmait sa rupture avec Lili Reinhart, survenue plusieurs mois plus tôt et due en partie à la pandémie de Covid-19. Depuis mars 2021, il se murmure que Cole Sprouse serait désormais recasé. L'heureuse élue est Ari Fournier, un mannequin de 23 ans. Ils ont été aperçus plusieurs fois ensemble et des photos d'un baiser, publiées en mai dernier, laissaient peu de place au doute.

Mais cette relation n'est pas du goût de tous. Certains fans un peu trop obsédés par la vie amoureuse des stars de Riverdale n'hésitent pas à tacler ouvertement Ari Fournier sur les réseaux sociaux à cause de son histoire d'amour supposée avec Cole Sprouse. L'acteur n'avait jamais vraiment réagi auparavant.

Son tacle aux fans un peu trop passionnés

Mais cette fois, la star de Riverdale a décidé de lâcher un petit tacle contre ceux et celles qui critiquent son couple. En story sur Instagram, Cole Sprouse a posté des photos d'Ari Fournier précédée d'un message. "Il est encore l'heure d'énerver ceux qui ont 14 ans" a écrit l'acteur. Une façon pour lui de tacler tous ceux qui n'ont pas tourné la page de son histoire avec Lili Reinhart et continuent de critiquer sa nouvelle chérie. A bon entendeur...