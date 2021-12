Cole Sprouse dénonce le comportement toxique des fans de Riverdale : "C'est très difficile"

Quand les scénaristes de Riverdale ne s'amusent pas à imaginer les histoires les plus WTF possibles, ils n'hésitent pas à jouer avec le coeur de leurs personnages en les plongeant dans des relations aussi compliquées que chaotiques. De quoi forcément fasciner le public mais également créer des clans, plus ou moins vocaux et virulents sur les réseaux sociaux.

Cole Sprouse se confie sur la passion dangereuse des fans

Ainsi, depuis quelques années maintenant, il ne se passe pas une semaine sans qu'une partie de la fan-base n'exprime son avis sur certains couples et milite pour ses ships préférés, que ce soit Bughead (Betty & Jughead) ou Barchie (Betty & Archie) par exemple. Une situation qui prouve la passion des téléspectateurs envers la série de la CW, mais qui peut se révéler toxique pour les comédiens.

"C'est un sujet sur lequel je suis partagé, car à cause de ce que l'on peut jouer avec ces personnages dans la série, nous autres les acteurs on se retrouve, dans la vraie vie, à être scrutés et même à se faire réprimander par ceux qui sont du côté opposé au ship concerné, a confessé Cole Sprouse auprès d'ET. Cela amène énormément d'interrogations et d'exigences sur qui nous sommes réellement en tant que personnes au-delà des personnages que l'on joue".

Une situation parfois douloureuse pour les acteurs

Oui, cette implication du public dans leur vie privée et l'effacement de cette barrière entre réalité et fiction peut amener à des situations compliquées au quotidien. "Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà vu énormément d'amis, surtout dans cette série, passer par des moments très difficiles, presque traumatiques, a déploré l'interprète de Jughead. Tout ça à cause de certaines personnes qui vont jusqu'à critiquer le moindre aspect de ce que l'on est, et je m'inclus dedans." On se souvient notamment de l'actrice Vanessa Morgan qui avait été victime de menaces de mort en 2017 à cause d'une intrigue de Toni, son héroïne.

Aussi, même si le comédien n'est pas surpris par cette situation, "Généralement, dans le monde du divertissement (films, séries), il y a cette sorte de suspension consentie de l'incrédulité qui se met en place", il ne cache pas que celle-ci peut rapidement devenir un fardeau pour tout le monde, "Pour certaines personnes, cette suspension les empêche de nous voir au-delà de notre personnage." Il l'a ensuite ajouté : "Est-ce que c'est l'expérience la plus appréciable ? Je mentirais si je répondais 'oui'. Mais est-ce que je comprends que ça fasse partie du job ? Absolument. Et c'est surtout une conséquence quand votre audience est très jeune et présente sur les réseaux sociaux. C'est mouvementé."

"Est-ce que c'est l'expérience la plus appréciable ? Je mentirais si je répondais 'oui'"

Malgré tout, Cole Sprouse tient à garder un peu de positif dans tout ça. Selon ses propos, cela resterait quelque chose de passionnant à analyser de son côté, "C'est intéressant de pouvoir expérimenter ça d'un point de vue romantique. De voir comment les gens arrivent à s'imaginer certaines choses à votre sujet en tant que véritable humain au-delà de la série mais en rapport à ce qu'il peut se passer dans cette série." Surtout, cela serait toujours bon pour l'égo d'un acteur de voir son travail se révéler être aussi efficace, "Ca reste un honneur de voir que les relations que l'on joue à l'écran sont capables d'attirer autant de passion."

La bonne nouvelle pour les acteurs, c'est que la future saison 7 de Riverdale pourrait être la dernière. Autrement dit, ils pourront bientôt retrouver une vie normale.