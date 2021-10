Riverdale saison 5, épisode 19 : les 7 moments les plus WTF à retenir du final

3. Cheryl et le surnaturel

La théorie selon laquelle Cheryl (Madelaine Petsch) est une sorcière va-t-elle se réaliser ? Pas impossible. Dans le final, elle a appris que l'une de ses ancêtres avait été brûlée au bûcher... par les ancêtres d'Archie, Betty et Jughead. Pas contente, elle décidait de déclarer l'indépendance de Thorn Hill. Et alors qu'elle invoquait une malédiction, un vent soufflait autour d'elle. Alerte surnaturel ?

4. Un nouveau couple

Rien ne va plus dans nos ships... Comme on pouvait s'y attendre avec la bande-annonce du final de Riverdale, Jughead (Cole Sprouse) et Tabitha (Erinn Westbrook) se sont rapprochés et ont eu leur premier date... interrompu par l'incendie de Pop's.

5. Reggie et Veronica s'embrassent

Autre couple ? Reggie (Charles Melton) et Veronica. Puisque les deux acteurs sont de nouveau en couple, on dirait que les scénaristes ont décidé de remettre aussi les personnages ensemble. Après avoir voulu quitter la ville pour New York, Ronnie a finalement décidé de rester en ville pour ouvrir un casino avec Reggie avec qui elle partageait un baiser.