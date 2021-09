Riverdale saison 5 : Betty et Archie de nouveau en couple ? (Non, ce n'est pas une blague)

La bande-annonce de la saison 5 de Riverdale

Après le saut dans le temps dans la saison 5 de Riverdale, on pensait que les personnages allaient un peu évoluer et ne se comporteraient plus comme des ados. C'était mal connaître les scénaristes... Alors que la partie 2 continue sur Netflix et que certains fans attendent toujours un retour de flamme entre Betty et Jughead, il semblerait que c'est le couple Archie/Betty (alias Barchie) qui sera bientôt de retour. Non, ce n'est malheureusement pas une blague. Attention, spoilers.