Riverdale saison 6 : un mort à venir ? Le créateur tease la suite pour le début du tournage

Après un lancement repoussé à début 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, la saison 5 de Riverdale n'est toujours pas terminée. La partie 2 a été lancée à la mi-août aux US et sur Netflix en France et il reste encore 4 épisodes à découvrir avant le final. Mais une chose est sûre : la série reviendra bien pour une saison 6. La date de sortie est même fixée au 17 novembre (retrouvez toutes les dates de retour de vos séries préférées grâce à PRBK). Une suite qui pourrait bien être fatale pour l'un des personnages.

Un mort dans la saison 6 de Riverdale ?

Il y a quelques jours, Roberto Aguirre-Sacasa (créateur et showrunner de Riverdale) a annoncé le lancement du tournage de la saison 6 de la série. Les acteurs sont donc réunis pour mettre en boîte les nouveaux épisodes à Vancouver. Puisqu'on n'a pas encore vu la fin de la saison 5, difficile de savoir ce qui nous attend. Mais le boss du show a teasé la suite... et elle pourrait être sanglante. "Les forces se rassemblent pour la bataille ultime entre le Bien et le Mal alors que les caméras sont lancées pour la saison 6 de Riverdale. Qui sera de chaque côté ? Qui va vivre et qui va mourir ? Tout ce qui précède n'était qu'un prélude" a écrit le créateur.