Grey's Anatomy saison 18, Riverdale saison 6... les dates de sorties des séries pour la rentrée

Après une saison 2020/2021 compliquée à cause de la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les tournages et repoussé les diffusions, la saison des séries à venir s'annonce plus calme. C'est dès la fin septembre que les séries qui ont été renouvelées (cliquez pour découvrir notre bilan des séries qui reviennent ou pas) reviendront à la télé aux US.

Grey's Anatomy revient en septembre, Riverdale en novembre

Alors que la partie 2 de la saison 5 de Riverdale revient en août sur Netflix, il ne faudra pas attendre 2022 pour découvrir la saison 6 : elle sera lancée le 17 novembre prochain sur la plateforme, toujours en US+24. Oui, c'est un peu loin. En attendant, on pourra retrouver dès septembre la saison 18 de Grey's Anatomy (lancée le 30 septembre) ou bien la saison 5 de Good Doctor dès le 27 septembre. Il faudra cependant attendre 2022 pour découvrir la 6e et dernière saison de This is Us.

Les dates de sortie des nouvelles saisons de nos séries (dans l'ordre alphabétique)

4400 (nouveauté) : 25 octobre 2021

9-1-1 (saison 5) : date à venir

9-1-1 Lone Star (saison 3) : date à venir

The Activist (nouveauté) : 22 octobre 2021

All American (saison 4) : 25 octobre 2021

All American : Homecoming (nouveauté) : en 2022

A Million Little Things (saison 4) : 22 septembre 2021

Batwoman (saison 3) : 13 octobre 2021

Black-ish (saison 8) : en 2022

The Blacklist (saison 9) : 21 octobre 2021

Big Sky (saison 2) : 30 septembre 2021

Blue Bloods (saison 12) : 1er octobre 2021

Bob Hearts Abishola (saison 3) : 20 septembre 2021

Bob's Burgers (saison 12) : date à venir

B Positive (saison 2) : 7 octobre 2021

Brooklyn Nine-Nine (saison 8) : 12 août 2021

Bull (saison 6) : 7 octobre 2021

Charmed (saison 4) : en 2022

Chicago Fire (saison 10) : 22 septembre 2021

Chicago Med (saison 7) : 22 septembre 2021

Chicago PD (saison 9) : 22 septembre 2021

The Conners (saison 4) : 22 septembre 2021

CIS : Vegas (nouveauté) : 6 octobre 2021

Dynastie : la saison 4 est actuellement diffusée aux US, la saison 5 arrivera en 2022.

The Equalizer (saison 2) : 10 octobre 2021

Evil : la saison 2 est actuellement diffusée sur Paramount+, une saison 3 est commandée.

FBI (saison 4) : 21 septembre 2021

FBI : International (nouveauté) : 21 septembre 2021

The Flash (saison 8) : 16 novembre 2021

Ghosts (nouveauté) : 7 octobre 2021

The Goldbergs (saison 9) : 22 septembre 2021

Good Doctor (saison 5) : 27 septembre 2021

Good Sam (nouveauté) : en 2022

Grand Crew (nouveauté) : en 2022

Grey's Anatomy (saison 18) : 30 septembre 2021

Home Economics (saison 2) : 22 septembre 2021

In The Dark (saison 4) : en 2022

Kung Fu (saison 2) : en 2022

La Brea (nouveauté) : 28 septembre 2021

Law & Order: Organized Crime (saison 2) : 23 septembre 2021

Legacies (saison 4) : 14 octobre 2021

Legends of Tomorrow (saison 7) : 13 octobre 2021

Les Griffin (saison 20) : date à venir

Magnum PI (saison 4) : 1er octobre 2021

Most Wanted Criminals (saison 3) : 21 septembre 2021

Naomi (nouveauté) : en 2022

Nancy Drew (saison 3) : 8 octobre 2021

NCIS (saison 19) : 20 septembre 2021

NCIS Hawai'i (nouveauté) : 20 septembre 2021

NCIS Los Angeles (saison 13) : 10 octobre 2021

The Neighborhood (saison 4) : 20 septembre 2021

New Amsterdam (saison 4) : 21 septembre 2021

New York Unité Spéciale (saison 23) : 23 septembre 2021

Ordinary Joe (nouveauté) : 20 septembre 2021

Queens (nouveauté) : 19 octobre 2021

The Resident (saison 4) : date à venir

Riverdale (saison 6) : 17 novembre 2021 sur Netflix

The Rookie : le flic de Los Angeles (saison 4) : 26 septembre 2021

Roswell New Mexico : la saison 3 débute le 26 juillet. Une saison 4 est commandée pour 2022.

The Thing about Pam (nouveauté) : en 2022

This is Us (saison 6) : en 2022

SEAL Team (saison 5) : 10 octobre 2021

Les Simpson (saison 33) : date à venir

Smallwood (nouveauté) : en 2022

Stargirl (saison 3) : en 2022

Station 19 (saison 5) : 30 septembre 2021

Superman & Loïs (saison 2) : en 2022

SWAT (saison 4) : 1er octobre 2021

United States of Al (saison 2) : 7 octobre 2021

Walker (saison 2) : 28 octobre 2021

Young Rock (saison 2) : en 2022

Young Sheldon (saison 5) : 7 octobre 2021