Riverdale saison 5 : Betty est-elle enceinte ? La théorie surprenante

Après la grossesse de Toni qui a été intégrée au scénario suite à la grossesse de Vanessa Morgan, un autre bébé va-t-il débarquer dans Riverdale ? Oui... si on en croit une nouvelle théorie des fans ! Il faut dire que les internautes ne manquent pas d'idées sur la suite de la série qui a repris il y a quelques semaines sur la CW et sur Netflix en France.

Betty bientôt enceinte dans Riverdale ?

Et si Betty faisait une étonnante découverte dans la suite de Riverdale ? Certains fans de la série pensent en tout cas qu'elle pourrait être enceinte d'ici la fin de la saison 5. Oui, vous avez bien lu ! Pourquoi cette théorie ? Il y a plusieurs raisons. D'abord car lors de l'annonce de la fin du tournage, le créateur de la série Roberto Aguirre-Sacasa a posté une image sur Instagram accompagnée de plusieurs emojis... dont celui d'une femme blonde enceinte. Les fans de Riverdale ont donc tout de suite pensé au personnage joué par Lili Reinhart. Et si on en croit leur théorie, le papa serait... Archie joué par KJ Apa qui va lui aussi devenir papa dans la vie. Eh oui, même si leur relation est terminée, ils ont bien couché ensemble après le saut dans le temps.

Autre indice sur une possible grossesse ? Les récentes déclarations du showrunner de la série. Roberto Aguirre-Sacasa a récemment teasé un nouveau rapprochement différent pour Archie et Betty. "Nous allons explorer une facette différente de Betty et Archie ensemble, ce sera différent du fait d'être de simples amis et d'être des amis qui couchent ensemble. Je vais vous laisser spéculer sur ça mais ça arrive" a-t-il confié à CBS 8. Une indication qu'un heureux événement va faire basculer leurs vies ? Pas impossible... Il faudra en tout cas attendre un peu pour le savoir avec certitude.

La saison 5 de Riverdale continue tous les jeudis en US+24 sur Netflix.