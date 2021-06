Riverdale saison 5 : ça y est, le tournage est terminé !

"Et c'est terminé pour la saison 5 de Riverdale. Tellement reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé sur cette série folle pendant cette année folle, dans des circonstances encore plus folles que d'habitude. A tous les scénaristes, réalisateurs, monteurs. Et à notre casting infatigable et notre équipe héroïque. (...) Super excité pour les prochains épisodes. Ils font partie des meilleurs que nous avons fait" a posté le boss du show.

Les acteurs vont être contents de pouvoir quitter Vancouver. KJ Apa qui va bientôt devenir papa avait expliqué se sentir "en prison" car il ne pouvait pas quitter le Canada où est tournée la série à cause de la pandémie de Covid-19.

Il tease la saison 6 à coup d'emojis

Dans son message, Roberto Aguirre-Sacasa a aussi teasé la future saison 6... avec des emojis. Il a posté des emojis de clown, d'extraterrestres, de serpent, de cerises ou encore une bague de fiançailles et un emoji de femme enceinte. Ok, ça ne nous dit rien de concret... à part que la saison 6 sera totalement folle mais ça, on est habitués.