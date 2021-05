Riverdale saison 5 : le créateur annonce un grand retour pour la partie 2

Les fans de Riverdale ont dû faire preuve de patience et ce n'est pas terminé. Non seulement la saison 5 a été repoussée et n'a débuté qu'en janvier dernier (au lieu d'octobre habituellement) mais la Covid-19 a eu une autre conséquence : la suite de la série sera diffusée bien plus tard que prévu, en août 2021. Oui, c'est loin, mais les acteurs ne se tournent pas les pouces : le tournage n'est pas encore terminé à Vancouver. Vous voulez savoir ce qui vous attend dans la suite ? On a une bonne nouvelle.

Les Pussycats reprennent du service dans Riverdale

Oui, vous avez bien lu, les Pussycats vont revenir dans Riverdale. C'est Roberto Aguirre-Sacasa qui a dévoilé la nouvelle sur Instagram en postant une image de la couverture du script de l'épisode 15 qui sera le 91e épisode de la série. Il sera intitulé... Le retour des Pussycats !