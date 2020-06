Riverdale saison 5 : les Pussycats de retour ?

Depuis la mort de George Floyd, tué par un policier lors d'une arrestation à Minneapolis, le mouvement Black Lives Matter prend de plus en plus d'ampleur. Vanessa Morgan, qui joue Toni Topaz dans Riverdale, a donc décidé de ne plus se taire. Sur Twitter, l'actrice a brisé le silence et dénoncé la "fausse diversité" de la série. "Je suis fatiguée de nous voir être constamment utilisées comme des faire-valoir sans aucune dimension pour les héros blancs. Ou encore de n'être utilisées que pour faire la publicité de la diversité sans être réellement importantes dans la série" a posté la star qui explique aussi être l'actrice la moins bien payée des acteurs principaux.

Sur le réseau social, Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur et showrunner de la série, a répondu suite à la polémique. "Nous sommes désolés et nous faisons la même promesse à vous qu'à elle. Nous allons faire mieux pour l'honorer elle et honorer le personnage qu'elle joue, mais aussi pour honorer les acteurs et personnages de couleur." a-t-il écrit.

Les Pussycats bientôt de retour ?

Pour tenir sa "promesse", le showrunner de Riverdale aurait une idée : faire revenir les Pussycats. C'est ce qu'a confié Lili Reinhart lors d'une Insta Live en compagnie d'Asha Bromfield, qui incarnait Melody, l'une des membres du groupe, dans les saisons 1 et 2 de la série. Si les Pussycats étaient au centre de la série au départ, Melody et Valerie (Hayley Law) sont rapidement passées au second plan, avant de quitter la série à la fin de la saison 2. Quant à Josie, jouée par Ashleigh Murray ? Elle a quitté la série à la fin de la saison 3 pour rejoindre le spin-off, Katy Keene. Au détour d'une conversation, l'interprète de Betty Cooper a teasé le possible retour du groupe. "Roberto a dit qu'il avait envie de faire revenir les Pussycats dans la série pour honorer leurs personnages." explique la star.

Une façon, selon elle, de réparer les erreurs de la série suite aux déclarations de Vanessa Morgan. "Je pense que les gens apprennent et grandissent, il faut leur donner une chance de rectifier les choses. (...) Roberto veut que Riverdale soit le fer de lance d'un mouvement dans lequel les séries prennent ce qui se passe dans le monde et corrigent les choses. Je suis fière de lui pour ça" explique l'ex-compagne de Cole Sprouse. Reste à savoir si les actrices seront d'accord pour reprendre leurs rôles.