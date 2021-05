Riverdale saison 6 : les créateurs préparent déjà une énorme intrigue en 5 parties

Changement dans la diffusion de Riverdale

Les fans de Riverdale sont gâtés. Comme vient de l'annoncer Mark Pedowitz (boss de la CW), la série culte portée par Cole Sprouse, Lili Reinhart ou encore K. J. Apa au casting se retrouve au centre de trois bonnes nouvelles. La première ? Ce n'est pas une surprise, on le savait déjà depuis quelques semaines, elle a été renouvelée pour une saison 6. La deuxième ? C'est un petit événement, les nouveaux épisodes seront désormais diffusés le mardi soir aux USA, ce qui signifie qu'il faudra attendre un jour de moins pour les découvrir.

Enfin, la troisième bonne nouvelle (et pas la moindre) : les créateurs préparent déjà un retour qui restera dans les mémoires. Mark Pedowitz l'a révélé, à l'instar de ce que fera l'équipe de The Flash pour la saison 8, Riverdale débutera sa saison 6 avec une intrigue événement qui s'étendra sur 5 épisodes !

Un retour événement pour la série

Pour l'heure, aucun détail n'est encore connu sur ce qui nous attend à l'écran (nouveau mystère ? crossover avec d'autres personnages issus du même univers comme Sabrina ?), mais le patron de la chaîne américaine s'est confié sur les raisons de cette rentrée épique. Et sans surprise, c'est lié à l'épidémie de Covid-19.

"Nous terminerons la production de la saison 5 d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet [le tournage a pris énormément de retard, la faute à la pandémie et aux restrictions imposées pour se protéger du virus, ndlr], donc pour avoir une pause suffisante et pour que les acteurs reviennent parfaitement reposés, ils reviendront au début du mois de septembre" a dans un premier temps confié Mark Pedowitz. Or, il l'a ensuite précisé, ce délai ne sera pas sans conséquences, "Mais comme ils ne reprendront qu'en septembre, on ne pourra pas espérer avoir déjà 8 ou 9 épisodes en stock pour débuter la diffusion normalement en automne. Donc, à la place, on a organisé ce gigantesque événement de 5 épisodes qui s'étendra jusqu'à novembre".

Par la suite, la série devrait faire une petite pause afin de mettre en boîte quelques épisodes avant de reprendre une diffusion classique. Quand on sait à quel point l'imagination des scénaristes n'a aucune limite, on a déjà hâte de découvrir ce qu'ils vont nous offrir à travers ces 5 épisodes.