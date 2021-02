Riverdale saison 5 : le créateur tease des crossovers avec Katy Keene et Sabrina

Bien que Les Nouvelles aventures de Sabrina ait multiplié les clins d'oeils à Riverdale dans ses quatre saisons, aucun personnage de la série de Netflix n'est venu rendre visite à Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart) et les autres. Mais il ne faut jamais dire jamais ! Alors que l'épisode 1 de la saison 5 accueillait un personnage de Katy Keene, d'autres crossovers pourraient bien avoir lieu dans la suite de Riverdale. Et ce serait pas trop tôt !

Des crossovers à venir ?

Après le succès de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa a créé un univers partagé avec ses deux autres séries, Katy Keene (à voir en France sur Salto) et Les Nouvelles aventures de Sabrina. Si on a pu avoir quelques crossovers avec la première pendant sa (courte) unique saison (Hiram et Kevin sont apparus dans la série portée par Lucy Hale), ce n'a pas été le cas pour Sabrina. Mais le boss des séries assure qu'il ne faut pas perdre espoir ! "Je peux vous dire que nous avons eu beaucoup de conversation pour trouver un moyen d'amener des personnages de Katy Keene à Riverdale et de Sabrina à Riverdale. C'est plus possible que jamais" a-t-il confié à Entertainment Tonight.

Une star de Sabrina arrive dans Riverdale

En attendant de savoir quand et comment ces crossovers vont avoir lieu, sachez que vous allez bientôt retrouver un visage familier dans Riverdale : Adeline Rudolph, qui jouait Agatha dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, rejoint le casting de Riverdale dans le rôle de Minerva Marble. Une annonce de casting publiée en août dernier décrivait Minerva comme une spécialiste de l'art qui n'a pas peur d'utiliser son pouvoir de persuasion pour se faire de l'argent. Tout un programme !