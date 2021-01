Riverdale saison 5 : un personnage de Katy Keene débarque dans l'épisode 1

Les fans de Riverdale ont déjà pu voir Katy Keene dans la série lors de la saison 4. Quant à Katy Keene, la série a non seulement accueilli Josie McCoy (Ashleigh Murray) mais aussi Kevin Keller (Casey Cott) et Hiram Lodge (Mark Consuelos) lors de sa saison 1. Des venues qui nous ont déjà permis de savoir ce que devient Kevin après le saut dans le temps, puisque l'action de Katy Keene se déroule plusieurs années après celle de Riverdale.

Le bal de promo se dévoile

En plus des photos de KO affrontant Archie, la CW qui diffuse la série aux US a dévoilé de nouvelles images du bal de promo qui se déroulera dans l'épisode 1 de la saison 5. Il était à l'origine prévu pour la fin de la saison 4 mais l'interruption de tournage à cause de la Covid-19 a changé les plans des scénaristes. La première bande-annonce diffusée en décembre laissait penser que des drames se préparent notamment pour le couple Varchie : Veronica (Camila Mendes ) va découvrir qu'Archie et Betty (Lili Reinhart) se sont embrassés. Bientôt la rupture ? Réponse dans la suite de la série.