Riverdale saison 5, partie 2 : Betty et Archie, le retour ? "Ce n'est pas terminé"

La bande-annonce de la saison 5 de Riverdale

Plus que quelques jours de patience ! La date de sortie de la partie 2 de la saison 5 de Riverdale est fixée au 12 août sur Netflix soit dans 9 jours. Vous vous demandez peut-être si Betty et Jughead vont de nouveau se rapprocher mais il semblerait plutôt qu'un retour de flamme soit possible entre Betty et Archie. C'est en tout cas ce que laisse entendre le créateur du show. Attention, spoilers !