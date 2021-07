Riverdale saison 5 : les personnages ont failli être des sorcières (non, ce n'est pas une blague)

Au fil des saisons, on ne peut pas vraiment dire que Riverdale nous ait vendu du rêve avec ses intrigues (souvent éclatées). On en avait même fait un test pour découvrir quelle intrigue nulle de la série pourrait t'arriver dans la vie et un quiz sur les intrigues les plus WTF de la série. Bref, entre l'attaque d'ours, les 3000 serial-killers ou plus récemment les extraterrestres, la série a tout fait. Ou presque ! Car pour l'instant, le show n'a pas basculé dans le surnaturel bien que cela ait été envisagé plus d'une fois.

Les persos de Riverdale ont failli être des sorcières

Oui, vous avez bien lu - et non, on ne rigole pas - les personnages de Riverdale ont failli être des sorcières. Bon, pour être plus précis, cette intrigue a failli avoir lieu non pas dans la série mais dans Les Nouvelles aventures de Sabrina. On le sait, les deux shows appartiennent au même univers. Et en cas d'une saison 5 de Sabrina (ce qui ne sera pas le cas puisque la série a été annulée après 4 saisons), Roberto Aguirre-Sacasa - qui est le créateur des deux séries - avait une idée plus qu'étonnante pour un crossover : "J'avais proposé une saison 5 à Netflix dan laquelle Archie, Betty, Veronica, Jughead et tous les personnages de Riverdale étaient des sorcières et ça aurait été une guerre entre les sorcières de Greendale et celles de Riverdale" a-t-il expliqué.

Cette idée vous parait bonne ? En tout cas, c'est ce qu'a pensé Netflix. "Netflix était emballé à cette idée mais à cause de la pandémie, ça ne nous semblait pas possible" a confié le créateur des deux séries. Franchement, on est presque déçus car ça aurait été quelque chose de voir ça...

Sabrina Spellman bientôt dans Riverdale ?

Si Les Nouvelles aventures de Sabrina n'aura pas de suite malgré la fin ouverte, rien ne dit que la sorcière ne reviendra pas à l'écran. Depuis plusieurs mois, Kiernan Shipka qui l'incarnait milite pour que son personnage fasse une apparition dans Riverdale dont la partie 2 de la saison 5 arrive sur Netflix le 12 août prochain. "Il y a des possibilités multiples concernant son retour et je suis réellement ouverte à l'idée de la jouer à nouveau !" a-t-elle confié au début de l'année.

Quant à Riverdale ? En plus des nouveaux épisodes de la saison 5, la série avec KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart et Camila Mendes est déjà renouvelée pour une saison 6 dont vous pouvez découvrir la date de sortie. Le Président de la CW qui diffuse la série aux US a déjà teasé une nouvelle saison en 5 grandes parties.