Riverdale saison 5 : un couple se reforme dans l'épisode 8 !

Vous pensiez que la saison 5 de Riverdale allait enfin remonter le niveau puisque les personnages sont maintenant adultes et sont censés avoir évolué lors de leur séparation entre la fin du lycée et leurs retrouvailles, 7 ans plus tard ? Oubliez ça tout de suite. Non seulement la série est partie dans de nouveaux délires chelou (coucou les aliens) mais en plus, les histoires d'amour sont plus compliquées que jamais. Dans l'épisode 5, Archie (KJ Apa) et Betty (Lili Reinhart) craquaient enfin l'un pour l'autre et couchaient ensemble pour la première fois. Ça n'aura finalement pas duré très longtemps.

Le couple qui se retrouve est...

Dans l'épisode 8 de la saison 5 de Riverdale, Betty et Archie ont décidé de mettre fin à leur aventure torride. Alors que Cheryl (Madelaine Petsch) organisait une soirée chez elle, les deux personnages se sont rendus compte qu'il serait préférable de rester de simples amis. Pourquoi ? Car Archie a toujours des sentiments pour Veronica (Camila Mendes). Au final, ce sont d'ailleurs Veronica et Archie qui se sont remis ensemble : à la fin de l'épisode, Ronnie lui annonçait qu'elle allait divorcer de Chad, joué par Chris Mason, et les deux ex se sont embrassés pour sceller leurs retrouvailles.

De quoi donner le sourire aux fans de Varchie mais beaucoup moins à ceux qui adorent Barchie. Mais ces retrouvailles vont-elles durer ? Les fans sont en tout cas déchirés : certains pensent que les retrouvailles d'Archie et Veronica marquent définitivement la fin d'un possible couple Archie/Betty tandis que d'autres sont toujours persuadés qu'un retour de flammes est possible. Bon, on aime bien les triangles amoureux mais à un moment, il faut arrêter, non ?

La saison 5 de Riverdale continue tous les jeudis sur Netflix.